TEM Otoyolu'nda Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan araçta bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İzmit TEM Otoyolu İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ