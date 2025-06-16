TEM Otoyolu'nda İstanbul İstikametine Tek Şeritli Geçiş

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Bolu Geçişi'nde yapılacak olan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 16-20 Haziran tarihleri arasında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti tek şeritten sağlanacak. Sürücüler, Ankara yönüne açılan şeritlerden geçiş yapabilecek.

TEM'de 4 gün boyunca İstanbul istikametine trafik tek şeritten sağlanacak

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 1.5 kilometrelik mesafesinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca trafik tek istikametten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında İstanbul istikametinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından 16-20 Haziran tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi. Trafiğe kapatılan 1.5 kilometrelik alandaki çalışmalar süresince trafik akışı, Ankara istikametinden 2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara yönüne olmak üzere sağlanacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında Doğu Gişeleri'nden Tatlar köyüne kadar olan güzergah onarıma alınacak. İstanbul yönünde seyahat edecek sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların 20 Haziran Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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