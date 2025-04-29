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TEM Otoyolu'nda Hurda Yüklü Tır Kaza Yaptı

TEM Otoyolu'nda Hurda Yüklü Tır Kaza Yaptı
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Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada hurda yüklü bir tır, bariyere çarparak yan yattı ve yola hurdalar saçılarak trafiği olumsuz etkiledi. Sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hurda yüklü tır, demir bariyere çarptıktan sonra sürüklenerek yan yattı. Kazada tırda yüklü hurdalar yola saçılarak, trafiği olumsuz etkiledi.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Emekevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. kontrolündeki 42 ARN 516 plakalı hurda yüklü Mercedes marka tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyere çarptı. Demir bariyerleri kopartan tır, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Tırda yüklü hurdalar da yola saçıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilen M.Ö., ambulansta muayene edildi. Sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Hurdaların yola saçılmasıyla trafik olumsuz etkilendi. Ekipler yolda temizlik çalışması başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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