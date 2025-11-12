Haberler

TEM Otoyolu'nda Granül Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin TEM Otoyolu'nda granül yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay sonrası otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde granül yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Tırda taşınan granülün saçılması nedeniyle de otoyolda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Tamer C. yönetimindeki 64 HH 286 plakalı granül yüklü tır, otoyolun Dilovası geçişi İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın kasasından yola savrulan granül nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
