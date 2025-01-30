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TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Cip Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Cip Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bariyere çarparak takla atan cipin sürücüsü yola fırladı. Arkasından gelen taksi cipe çarparak kaza yaptı. Cip sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli bariyere çarparak takla atan cipin sürücüsü yola fırladı, ticari taksi ise duramayarak cipe çarptı. Feci kazada cip sürücüsü hayatını kaybetti, taksici yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Dilovası geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Artun (31) hakimiyetindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cipin sürücüsü yola fırladı, araç ise takla atarak ters durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak cipe çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Volkan Artun ile taksici Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Artun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Artun'un cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Cami'de kılınacak namazın ardında İlimtepe Mezarlığına defnedilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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