TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Bolu'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, emniyet şeridinde duran otomobile cip çarptı. 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran otomobile, cip çarptı. Meydana gelen kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ensari yönetimindeki 41 VT 099 plakalı cip, emniyet şeridinde duran Aydın Kahraman idaresindeki 04 ABA 431 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kahraman'ın kullandığı otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Otomobilde bulunan Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ve sürücü Aydın Kahraman yaralandı. Araçta bulunan Ömer Mahir Aydın (9) ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, otoyol jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Haberler.com
