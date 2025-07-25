TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 7 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 7 Yaralı
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Kocaeli geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada hostesin durumu ağır. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması neticesinde 7 kişi yaralandı. Yaralılardan hostesin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde meydana geldi. S.T. idaresindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ş.C. yönetimindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan hostes Ayça Y. ile birlikte 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hostes Ayça Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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