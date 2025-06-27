TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 3 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin TEM Otoyolu'nda 2 tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul yönünde trafik durdu.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 2 tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinde trafik oluştu.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Yenikent Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 33 BDD 16 plakalı tır, yol çalışması sebebiyle yavaşlayan trafikte 19 ABN 171 plakalı tıra arkadan çarptı. Sakarya'dan İstanbul Esenler Otogarı'na yolcu taşıyan 34 AYR 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü de duramayarak, 33 BDD 16 plakalı tıra vurdu. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 1 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle İstanbul istikametinde bir süre trafik oluştu. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kazayı anlatan tır sürücüsü, "Gebze istikameti girişinde yol tek şeritti. Seyir halindeyken arkadan gelen Volvo marka tır benim aracıma, tıra da yolcu otobüsü çarptı. Kaza bu şekilde oluştu" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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