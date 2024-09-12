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TEM Otoyolu'nda çimento yüklü tır devrildi

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TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü çaresizce yardım gelmesini bekledi.

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü çaresizce yardım gelmesini bekledi.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kesimi gişeler girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde'den yüklediği çimentoyu 51 ADJ 120 plakalı Mercedes marka tır ile İstanbul'a götüren tır sürücüsü M.C., yolunu şaşırarak Düzce gişelerine girmeye çalıştı. Bu sırada sürücü M.C.'nin kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü çaresizce bekledi

Tır sürücüsü M.C., kazanın ardından yüklü çimentoları aktarmak ve tırını kaldırmak için başka bir tırı beklemeye başladı. Devrilen tırının önüne oturan sürücüye Karayolları ekipleri yardımcı olmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yaralanma 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Kaza

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