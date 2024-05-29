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TEM Otoyolu'nda çift dorseli tır devrildi

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TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde kontrolden çıkan çift dorseli tırın devrilmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul istikameti, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde kontrolden çıkan çift dorseli tır devrildi. Kazanın ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammet S. idaresindeki kargo yüklü çift dorseli tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Gümüşova rampalar mevkisinde devrildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından devrilen tır kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile de görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Düzce Ulaşım Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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