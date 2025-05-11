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TEM Otoyolu'nda Araç Yangını

TEM Otoyolu'nda Araç Yangını
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Büyükçekmece TEM otoyolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik sıkışıklığı meydana geldi. Yangının anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolu bir araç alev alev yandı.

Büyükçekmece TEM otoyolu 'da seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada seyir halinde olan sürücüler alevlere müdahale ederek söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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