TEM Otoyolu'nda Araç Yangını

TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolu bir araç alev alev yandı.

Büyükçekmece TEM otoyolu 'da seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada seyir halinde olan sürücüler alevlere müdahale ederek söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.