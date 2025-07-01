TEM Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

TEM Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 9 kilogram kokain bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta, kasa içerisine gizlenmiş 8 paket halinde toplam 9 kilogram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları kapsamında, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde bir araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın yasal yükü içerisine gizlenmiş 8 paket halinde 9 kilogram kokain ele geçirildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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