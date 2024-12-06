TEM Otoyolu'nda 891 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada 891 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 891 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ