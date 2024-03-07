TEM Otoyolu'nda 710 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince yapılan aramada 710 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişinde bir araç durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 710 bin boş makaron ele geçirildi. Konuya ilişki gözaltına alınan bir kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı aktarıldı. - KOCAELİ