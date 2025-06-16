TEM Otoyolu'nda 4 Gün Sürecek Üstyapı Onarım Çalışması

TEM Otoyolu'nda 4 Gün Sürecek Üstyapı Onarım Çalışması
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Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 16-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak üstyapı onarımları nedeniyle trafik tek istikametten sağlanacak. Sürücüler, belirli güzergahlardan geçiş yapabilecek.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 1.5 kilometrelik mesafesinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca trafik tek istikametten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında İstanbul istikametinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından 16-20 Haziran tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi. Trafiğe kapatılan 1.5 kilometrelik alandaki çalışmalar süresince trafik akışı, Ankara istikametinden 2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara yönüne olmak üzere sağlanacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında Doğu Gişeleri'nden Tatlar köyüne kadar olan güzergah onarıma alınacak. İstanbul yönünde seyahat edecek sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların 20 Haziran Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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