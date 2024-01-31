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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Tırla Çarpışan Otomobil Kağıt Gibi Ezildi

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM otoyolu Kocaeli geçişinde tırla çarpışan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden Y.M. hakimiyetindeki 35 BRS 295 plakalı tır ile R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmamanın şiddetiyle sürüklenen otomobil kağıt gibi ezilirken sürücü R.A. ve H.N. isimli yolcu araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri R.A. ve H.N.'yi otomobilin kapsını keserek çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.A. ve H.N çevre hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Ankara Gebze Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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