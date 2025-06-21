TEM Otoyolu Kenarında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı, 2 Saatte Söndürüldü

TEM Otoyolu kenarında başlayan yangın ormana sıçradı: 2 saatte söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu kenarında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 2 saat süren yangına helikopter de müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi TEM Otoyolu kenarında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede ormanlık ve bahçelere yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Körfez İtfaiyesi'nin yanı sıra çevre ilçelerden destek gelen yaklaşık 15 itfaiye aracı ve çok sayıda personel, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Sarp ve dağlık bölgelerdeki alevlere müdahalede zorlanılması üzerine helikopter desteği istendi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak 2 saatte söndürüldü. Yaklaşık beş futbol sahası büyüklüğündeki alanda zarar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.