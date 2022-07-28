TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi - Haberler

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TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi

TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobil üzerine devrildi.

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TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobil üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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