TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobil üzerine devrildi. TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobil üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş 3. Sayfa Haberler

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