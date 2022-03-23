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TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındıDÜZCE Geçtiğimiz yıl ağustos ayında damperli kamyonun çarpması neticesinde hasar alan TEM Otoyolu Düzce gişeler, Karayolları ekipleri tarafından tamire alındı.

TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

DÜZCE Geçtiğimiz yıl ağustos ayında damperli kamyonun çarpması neticesinde hasar alan TEM Otoyolu Düzce gişeler, Karayolları ekipleri tarafından tamire alındı. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücülerin otobana girişlerde Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerini kullanabileceği belirtildi.

Kaza, 25 Ağustos 2021 tarihinde TEM Otoyolu Düzce gişelerinde meydana gelmişti. Damperi açık unutulan kamyon, gişelerin üst kısmına çarpmış ve hasar oluşmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü ise hasar tamiri sebebiyle 23-31 Mart tarihleri arasında otobana girişleri durdurdu. Bu kapsamda, Düzce'den İstanbul istikametine gidecek olan sürücülere uyarılarda bulunuluyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücülerin ise otobana girişlerde Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerini kullanabileceği belirtildi.

TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

TEM Otoyolu Düzce gişeleri tamire alındı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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