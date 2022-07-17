Tatilcilerin dönüşü sürüyor Tatilcilerin dönüşü sürüyor Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Tatilcilerin dönüşü sürüyor DÜZCE - Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, dün itibariyle dönüşe geçti. Bayram tatilinin son gününde ise TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı trafik hakim oldu. Öte yandan, otoyolda polis ve jandarma ekipleri de trafik önlemlerini artırdı. İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa Kurban Bayramı TEM Otoyolu Düzce 3. Sayfa Haberler

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