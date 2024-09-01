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TEM Otoyolu Derince Geçişinde Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı

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TEM Otoyolu Derince geçişinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM otoyolu Derince geçişinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çınarlı mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 26 NY 939, 35 GD 0142, 34 GJA 102 ile Almanya plakalı AIC ES 511 otomobiller çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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