TEM Otoyolu Bolu Geçişinde Üstyapı Onarım Çalışmaları Başlıyor

TEM Otoyolu Bolu Geçişinde Üstyapı Onarım Çalışmaları Başlıyor
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında trafik tek istikametten sağlanacak. Sürücüler, Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden seyahat edebilecek.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 1 kilometrelik mesafesinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca trafik tek istikametten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında İstanbul istikametinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi. Trafik çift yönlü ve kontrollü olarak (1 şerit Ankara, 2 şerit İstanbul yönünde) Ankara istikametinden sağlanacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında Musluklar köyü mevkiindeki 1 kilometrelik güzergah onarıma alınacak. İstanbul yönünde seyahat edecek sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların 4 Temmuz Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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