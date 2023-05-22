Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TEM'in bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı

TEM'in bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

TEM Otoyolu'nun Bolu batı bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Tem Otoyolu'nun Bolu batı bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu batı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, batı gişelerinden girerek, TEM Otoyolu'na gitmek istedi. Virajlı bağlantı yolunda sürücü tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, bariyerleri aşarak yan yattı. Yan yatan tır içerisinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sebebiyle ulaşımı kontrollü sağladı. İtfaiye ekipleri ise tırın aküsünü sökerek, muhtemel bir araç yangının önüne geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Bolu Seçim Sonuçları
Bolu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bolu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu İstanbul Bolu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title