TEM'de yolcu otobüsü yangını: Trafik durdu

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TEM'de yolcu otobüsü yangını: Trafik durdu
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Bolu geçişinde bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonucu otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi, trafik ise yangın sonrası durdu.

TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı: Yol trafiğe kapandı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde alev alan yolcu otobüsü küle döndü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik durdu.

Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Köroğlu Rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolcu otobüsü tamamen yanarak demir yığınına döndü. Yangın sırasında yolcuların tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre durduruldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yangının söndürülmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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