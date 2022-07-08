TEM'de tır alev alev yandı TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki PVC yüklü tır alevlere teslim oldu. Tem Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki PVC yüklü tır alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülürken, tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi. Olay, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yabancı plakalı PVC yüklü tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen alevler ise tırı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu İtfaiye Bolu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› TEM'de tır alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.