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TEM'de tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM'de tır alev alev yandı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki PVC yüklü tır alevlere teslim oldu.

Tem Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki PVC yüklü tır alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülürken, tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yabancı plakalı PVC yüklü tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen alevler ise tırı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu İtfaiye Bolu 3. Sayfa Haberler

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