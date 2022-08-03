TEM'de tehlikeli eğlence Düzce TEM Otoyolu'nda kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli dansı vatandaş kamerasına yansıdı. Düzce TEM Otoyolu'nda kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli dansı vatandaş kamerasına yansıdı. Akıcı trafiğin hakim olduğu, araçların 120 kilometre hızla gittiği TEM Otoyolu'nda, eşya yüklü kamyonet kasasında bulunan çocukların tehlikeli eğlencesi yürekleri ağıza getirdi. Neşesiyle hem yüz güldüren hem de korkutan çocuklar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Düzce 3. Sayfa Haberler

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