TEM'de taş yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, sonra şarampole devrildi - Haberler

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TEM'de taş yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, sonra şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM'de taş yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, sonra şarampole devrildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan taş yüklü hafriyat kamyonu, önce bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Tem Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan taş yüklü hafriyat kamyonu, önce bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.

Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Körfez gişeler ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 41 ABS 885 plakalı Mercedes marka taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce bariyerlere çarptı, sonra ağaç ve elektrik direğini devirerek şarampole sürüklendi. Kamyonda yüklü olan taşlar ise çarpmanın şiddetiyle şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Karayolları ve polis sevk edildi. Hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan Ahmet K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Körfez gişeleri çıkışı bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması başlatıldı. Yola dökülen taşların toplanması ve hafriyat kamyonun kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Körfez, 3. Sayfa, Haberler

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