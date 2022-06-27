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TEM'de takla atan otomobil bariyerde asılı kaldı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM'de takla atan otomobil bariyerde asılı kaldı: 3 yaralı

Bolu TEM Otoyolu'nda refüje çarpıktan sonra takla atan otomobil bariyerlerde asılı kaldı.

Bolu Tem Otoyolu'nda refüje çarpıktan sonra takla atan otomobil bariyerlerde asılı kaldı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Gerede ilçesi Yazıkara köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fahri A. yönetimindeki 52 FD 624 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sona takla attı. Takla attıktan sonra bariyerlerin üzerinde asılı kalan otomobildeki sürücü ve araçta bulunan Dudu A. ile Serap K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Gerede Bolu 3. Sayfa Haberler

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