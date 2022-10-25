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TEM'de seyir halinde olan tır alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

TEM'de seyir halinde olan tır alev alev yandı Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın çıktı.

TEM'de seyir halinde olan tır alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, TEM'de seyir halinde olan bir tırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın alev alev yandığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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