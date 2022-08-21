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TEM'de otomobil takla attı: 5 yaralı

TEM'de otomobil takla attı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Sakarya geçişinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Akyazı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazayı görerek duran diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sakarya 3. Sayfa Haberler

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