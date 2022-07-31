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TEM'de lastik değiştirmek isterken canından oldu

TEM'de lastik değiştirmek isterken canından oldu

Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracından inen sürücüye kamyonet çarptı.

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Kocaeli Tem Otoyolu'nda otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracından inen sürücüye kamyonet çarptı. Ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cahit Özen (67) idaresindeki 06 SF 704 plakalı Opel marka otomobilin sağ ön lastiği patladı. Lastik değiştirmek için aracından inen Özen'e plakası öğrenilemeyen bir kamyonet çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Cahit Özen yolun ortasına savruldu. O sırada seyir halinde olan O.K. hakimiyetindeki 41 TM 661 plakalı Mitsubishi marka otomobil, yerde yatan Cahit Özen'in üzerinden geçti. Otomobilin içerisinde bulunan Cahit Özen'in eşi ise çaresizce yaşananları izledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cahit Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Özen'in cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı otoyolda uzun kuyruklar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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