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TEM'de lastik değiştirirken canından olan arkadaşlar son yolculuklarına uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

TEM'de lastik değiştirirken canından olan arkadaşlar son yolculuklarına uğurlandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde aracın patlayan lastiğini değiştiren iki arkadaş tırın çarpmasıyla feci şekilde can vermişti.

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde aracın patlayan lastiğini değiştiren iki arkadaş tırın çarpmasıyla feci şekilde can vermişti. Kocaeli ve Sakarya'da kılan cenaze namazlarının ardından arkadaşlar son yolculuklarına uğurlandı.

Gece saatlerinde TEM Otoyolu Kartepe Acısu'da meydana gelen kazada, aracının lastiği patlayan Alperen T.'nin araması üzerine Muhammed Emin Salcı (22) ve Hakan Çetin (22), yardım etmek için TEM'e gitmişti. Emniyet şeridine çekilen aracın lastiğinin değiştirildiği esnada, deprem bölgesinden gelen F.Ü. idaresindeki 34 DLF 993 plakalı Scania tır, üç arkadaşa da çarpmıştı. Kazanın ardından Alperen T. yaralanmış, Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin ise olay yerinde feci şekilde can vermişti.

Arkadaşına yardım için giden ve meydana gelen kazada hayatını kaybeden, Hakan Çetin'in cenazesi Kartepe ilçesindeki Gül Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığına defnedildi. Çetin'in ailesi ise tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü. Muhammet Emin Salcı ise Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bulundan Güzeltepe Nur Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Hakan Çetin Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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