TEM'de kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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TEM'de kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM'de kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tırla çarpıştı.

SAKARYA (İHA) - Tem Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki 34 CPV 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak F.G. idaresindeki 27 AGL 169 plakalı tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü U.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. ile H.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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