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TEM'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi

3. Sayfa Haberleri

TEM'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Bolu'da Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan malzeme yüklü 67 YC 424 plakalı kamyonet, Batı Gişeleri mevkiinde sürücü Hasan Çoban'ın kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan yolcu, ekiplerin yardımıyla devrilen kamyonetten çıkarıldı. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan sürücü Hasan Çoban ve yolcu ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, devrilen kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Hasan Çoban Bolu 3. Sayfa Haberler

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