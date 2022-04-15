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Son dakika haberi | TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı Kocaeli'de TEM Otoyolunda meydana gelen kazada, aracın içine sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de TEM Otoyolunda meydana gelen kazada, aracın içine sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Daniş Koper Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Ç. idaresindeki 34 JL 4787 panelvan, Turgut Y. idaresindeki 16 LAG 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde Turgut Y. herhangi bir yara almazken, panelvanda sürücü olarak bulunan Niyazi Ç. ve yolcu olarak bulunan Berzat Aslan yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvanda sıkışan Berzat Aslan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü Niyazi Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi | TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi | TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi | TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi | TEM'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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