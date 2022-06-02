TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile minibüs çarpıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.S. idaresindeki 14 DM 754 plakalı Ford marka kamyon ile aynı istikamette seyir halinde olan T.R. idaresindeki 45 HA 8075 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile TEM otoyolu Düzce istikametinde trafik tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kaynaşlı Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title