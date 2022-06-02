TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.S. idaresindeki 14 DM 754 plakalı Ford marka kamyon ile aynı istikamette seyir halinde olan T.R. idaresindeki 45 HA 8075 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile TEM otoyolu Düzce istikametinde trafik tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa