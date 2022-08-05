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TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti

TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti Avcılar TEM Otoyolu'nda kamyon sürücüsü aracıyla, orta şeritten giden kadın sürücüyü tampon tampona takip edip rahatsız etti.

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TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti

İSTANBUL - Avcılar Tem Otoyolu'nda kamyon sürücüsü aracıyla, orta şeritten giden kadın sürücüyü tampon tampona takip edip rahatsız etti. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Aracıyla orta şeritten giden bir kadın, arkasından gelen kamyon sürücüsünün tepkisine maruz kaldı. Son sürat gelen kamyon sürücüsü kadını kilometrelerce tampon tampona takip etti. Yaşanan anlarda ise paniğe kapılan kadın sürücü bir süre aynı şekilde ilerledi. Yolun açılması ve kadının şerit değiştirmesiyle kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

TEM Otoyolu Avcılar 3. Sayfa Haberler

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