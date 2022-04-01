TEM'de feci kaza, otomobille çarpışan minibüs metrelerce sürüklendi: 7 yaralı

Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenerek devrilen minibüs içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, otoyolun Ankara istikametine oluşan araç kuyrukları ise havadan görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya Akyazı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. idaresindeki 78 BC 881 plakalı Ford marka minibüs ile Sait K. idaresindeki 34 BFR 362 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında minibüs devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada, minibüste bulunan sürücü Metin A. ile Mehmet A. sıkışarak; otomobilde bulunan sürücü Sait K. ile yolcu olarak bulunan Hanifi D., Rüstem K., Hülya Y., Abdülkadir Y. ve Mehmet A. isimli toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve SAKTİM ekipleri, minibüste sıkışan kişileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında 7 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında TEM Otoyolu Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından normal seyrine döndü.