TEM'de bayram öncesi trafik akıcı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM'de bayram öncesi trafik akıcı Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.
TEM'de bayram öncesi trafik akıcı
KOCAELİ - Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.
Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil sebebiyle vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kocaeli TEM Otoyolu'nda yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, her bayram öncesi yoğun trafiğin yaşandığı İzmit Bekirdere rampasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyol boyunca denetimlerini sürdürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa