TEM'de aynı noktada iki farklı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridinde duran araca, arkasından gelen başka bir aracın çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Otoyolun aynı noktasında meydana gelen 4 aracın karıştığı kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özdemir idaresindeki 34 ZL 3136 plakalı araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Kutsal K. hakimiyetindeki 34 BJN 562 plakalı minibüs, emniyet şeridinde duran 34 ZL 3136 plakalı araca arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada Ahmet Özdemir ve yanında bulunan Atalay Özdemir hayatını kaybetti, diğer otomobilde bulunan yabancı uyruklular Ahmed O. Vardah M. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada ikinci kaza

Otoyolun Ankara istikametinde 14.30 sıralarında 4 aracın karıştığı ikinci kaza meydana geldi. Y.B. idaresindeki 59 FB 336 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan H.C.O. hakimiyetindeki 34 CVD 633 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 CVD 633 plakalı otomobil de, 06 DMS 368 plakalı otomobile çarptı. Kazaya F.A. hakimiyetindeki 57 KC 112 plakalı otomobilde karıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 34 CVD 633 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.P. yaralandı. Ş.P., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazalara ilişkin inceleme başlattı.