- TEM'de 7 ayrı kaza: 23 araç kazaya karıştı, 11 yaralı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 700 metre mesafede 7 ayrı kaza meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazalarda 11 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Çenedere Viyadüğünde meydana geldi. 31 ADD 755 plakalı yolcu otobüsüne bir otomobilin çarpmasıyla ilk kaza gerçekleşti. Ardından 700 metrelik mesafede 4'ü yaralamalı 3'ü maddi hasarlı olmak üzere 7 ayrı kaza yaşandı. Biri turistleri taşıyan tur otobüsü olmak üzere 3 yolcu otobüsü, 13 otomobil, 2 silobas, 2 hafif ticari araç, çekici, meyve yüklü kamyon ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere toplam 23 araç kazalara karıştı. Kazalarda 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgede seferber oldu. Kazadan dolayı araçlarda sıkışan bazı vatandaşları itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Trafik polisleri, TEM Otoyolu'na girişleri kapatarak sürücüleri D-100'e yönlendirdi. Kazalı araçların çekilmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.

"Otobüs duramayıp kaydı ve bize çarptı"

Ailesiyle beraber otomobille havalimanına giderken kazaya karışan Fransız turist, "Yolda yavaşlama vardı. Arabamız durmuştu. Arkadaki otobüs duramayıp kaydı ve bize çarptı. Biz turistiz, havalimanına gidiyorduk" dedi.

Rize'den İstanbul'a giden ve kazaya karışan otobüsteki yolculardan Kemal Yağcı ise "Otobüsün orta sıralarında oturuyordum. Bir kamyon devrildi. Bizim nasıl kazaya karıştığımızı görmedim. Otobüste birkaç kişi yaralandı" diye konuştu.