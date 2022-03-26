TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi Uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 650 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 650 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Ticaretinin Önlenmesine yönelik doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 20 parça halinde 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan Ömer U. ve Mehmet Ş. T. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu: 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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