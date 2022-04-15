Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü - Haberler

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Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde telsizden duydukları baraka yangınına giden gönüllü itfaiyeci aile, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde telsizden duydukları baraka yangınına giden gönüllü itfaiyeci aile, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi Gülcan Sokak'ta bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verildiği esnada telsizi dinleyen Mollafenari Mahallesi'ndeki gönüllü itfaiyeci aile, merkeze bilgi vererek bölgeye doğru yola çıktı. Olay yerine ulaşan gönüllü itfaiyeciler, kendilerine tahsis edilen söndürme aracıyla yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken baraka kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

Telsizden geçen anonsu duyan gönüllü itfaiyeci aile barakada çıkan yangını söndürdü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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