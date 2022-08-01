Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, D.G. isimli şahsın bulunduğu araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, sözde arızalı tüplü televizyon içerisine zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ve yaklaşık bin insanı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Trabzon Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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