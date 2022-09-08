Televizyon hırsızları yakalandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'ın Tut ilçesinde 2 adet televizyon çalan kişiler jandarma tarafından yakalandı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde 2 adet televizyon çalan kişiler jandarma tarafından yakalandı. Olay, Tut ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. İki hafta önce işyerinden 2 adet televizyon çalındı. Hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan titiz çalışmalar neticesinde çalınan televizyonların D.B. isimli şahsa satıldığı ve bu şahsın evinde olabileceği yönünde bilgi elde edildi. D.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada çalınan 2 adet televizyon ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu televizyonları satan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden T.D. isimli şahıs yakalandı. Çalıntı televizyonların satıldığı D.B. isimli şüpheli ile birlikte gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Ele geçirilen 2 adet televizyon işletme sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Jandarma Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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