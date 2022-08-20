Telefonla konuşurken yolun karşısına geçen dalgın yayaya otomobil çarptı - Yaya ve sürücülerden kaynaklı kazalar kamerada Samsun'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan 3 ayrı trafik kazası yaya ve sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi.

Telefonla konuşurken yolun karşısına geçen dalgın yayaya otomobil çarptı

- Yaya ve sürücülerden kaynaklı kazalar kamerada

SAMSUN - Samsun'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan 3 ayrı trafik kazası yaya ve sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi.

Samsun şehir merkezinde dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen bazı kazalar KGYS kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı iç kavşakta yaya yolunu kullanmadan telefonla konuşarak yolun karşısına geçen bir yayaya otomobil çarptı. Başka bir kazada ise Atatürk Bulvarı üzerinde bisikletli 2 çocuğa yolun karşısına geçerken otomobil çarpıyor.

Atakum ilçesinde meydana gelen kazada ise otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarpıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla görüntüleri paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.