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Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli,...

3. Sayfa Haberleri

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli,...

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda yakalandı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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