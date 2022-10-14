Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli,... 3. Sayfa Haberleri Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli,... - Haberler

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