Telefondaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Haberler

Elazığ'da telefonda küfürleşen ve ardından buluşan grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Aytaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.G. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telefonda konuştuğu A.G. ve M.T. ile küfürleşti. Ardında taraflar sokak üzerinde bulunan bir parkta buluştu. Burada ki kısa süreli tartışma sonrasında E.G. pompalı tüfekle vurularak yaralanırken, şahıslar kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan 2 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa