Telefonda tartıştığı kişiyi yanlışlıkla vurdu, şüpheli tutuklandı

Telefonda tartıştığı kişiyle konuşmak için Kayseri'den Kırşehir'e giden bir şahıs, yanlışlıkla husumetlisi sandığı kişiyi tüfekle vurup kaçtı. Kırşehir ve Kayseri emniyetinin ortak çalışması sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Telefonda tartıştığı kişiyle konuşmak için Kayseri'den Kırşehir'e giden şahıs, husumetlisi sandığı kişiyi tüfekle vurup kaçtı. Kayseri ve Kırşehir emniyetinin ortak çalışması sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Göçen Caddesi üzerinde yaşanan olayda E.K. ve A.K., telefonda tartıştıkları A.G.'yi hedef aldı. Kayseri'den Kırşehir'e gelen iki arkadaş, A.G. yerine yanlışlıkla F.M.'yi vurdu. Şüphelilerin güvenlik kamerasına da gelişlerinin yansıdığı olayda yaralanan F.M., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.M., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede olayla hiçbir ilgisinin olmadığını anlattı. İncelemesini derinleştiren polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerini değerlendirdi. Kayseri emniyeti ile yapılan ortak çalışmada F.M.'nin yanlışlıkla hedef alındığı ortaya çıktı. Yakalanarak Kırşehir emniyetinde ifadeleri alınan şüphelilerden E.K. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderilirken, A.K. ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR