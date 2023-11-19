Telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi Afganistan uyruklu çifti dolandırdı

Trabzon'da yaşayan Afganistan uyruklu bir çift, telefonla kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından dolandırıldı. Dolandırıcı, çifti adliyeye gitmeleri konusunda kandırdıktan sonra altınlarını bozdurarak parayı kendisine göndermelerini istedi. Çift, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi Trabzon'da Afganistan uyruklu evli çifti dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu A.K. (29) isimli kişiyi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi kendisine adliyeye gitmesini söyledi. A.K.'nin adliyeye gitmesinin ardından bu kez A.K.'nin eşi S.Z.'yi arayarak eşinin terör örgütünden altın aldığını, kendilerinde bulunan bu altınları kuyumcuda bozdurarak parayı bankadan kendisine göndermesini istedi. 45 bin TL değerindeki altınlarını kuyumcuda bozduran S.Z. kendisini arayan kişinin gönderdiği hesaba bu parayı yolladı. Adliyeye giden A.K. kendisine adliyeden herhangi bir çağrılma olmadığını öğrenerek eve döndü. Durumu eşini anlatınca S.Z. de yaşadığı olayı eşine aktardı. Afgan çift daha sonra kendilerini arayan telefon numarasına ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak polis karakoluna başvurdu. Polis ekipleri şüphelinin tespiti ve teminine yönelik çalışmala başlattı. - TRABZON